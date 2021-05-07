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İletişim Başkanlığından "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 16:05 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 16:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programların yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayımlandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini  sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme  gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan  Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.
 
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz  aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.
 

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