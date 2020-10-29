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İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara '29 Ekim' çağrısı

29 Ekim 2020 Perşembe - 12:09 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 12:21

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, 'Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz' denildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, koronavirüs önlemleri alınarak coşku ile kutlanıyor. İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 97'nci yaşı için bir dizi program hazırladı. İletişim Başkanlığı bir de çağrıda bulundu.
 
 
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 'İSTİKLAL MARŞI' ÇAĞRISI
 
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çağrıda bulunuldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.
 
 

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