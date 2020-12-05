İletişim Başkanlığı'ndan, kadına şiddete karşı 'saklama' ve 'görmezden gelme' çağrısı

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma adına başlattığı iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde de devam ediyor.

İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankasının desteğiyle hazırlanan film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında 'saklama' ve 'görmezden gelme' çağrısı yapılıyor.

Devlet, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürürken, herkesin şiddete karşı adım atmaya ve tavır almaya davet edildiği kampanyada, sorunları ve problemleri görmezden gelmeden ve saklamadan yaş, statü, toplumsal kesim ve ekonomik durum fark etmeksizin taciz dahil her türden şiddetin üzerini örtme eğiliminin yanlışlığına dikkat çekiliyor. İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılığını bir kez daha vurguluyor.