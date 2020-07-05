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İletişim Başkanlığı'ndan dikkat çeken Libya haritası paylaşımı

05 Temmuz 2020 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 20:55

Libya'da Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrası İletişim Başkanlığı'nın Garbiya ve Jufra Hava üslerini okla işaret eden ve ülkedeki Wagner varlığını gösteren 2 infografik paylaşımı dikkat çekti.


İletişim Başkanlığı'nın "5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası" başlığı ile paylaştığı görselde Darbeci Hafter güçlerinin elinde tuttuğu Garbiya ve Jufra Hava üsleri okla işaret edildi.
 
05 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA LİBYA'DA WAGNER VARLIĞI
 
İletişim Başkanlığı'nın 05 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya'da Hafter milislerinin saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'in varlığını gösteren haritası.
 
 
SALDIRIYI BAE GÜÇLERİNİN YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
 
Saldırıyı Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği iddia edildi. Libya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya karşılık verileceği açıklaması geldi.
 
CUFRA HAVA ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?
 
Libya'da Cufra bölgesinde Hun ve Sukna kentlerinin kuzeydoğusunda yer alan Cufra Hava Üssü neden önemli?
 
 

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Libya savaş uçakları İletişim Başkanlığı
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