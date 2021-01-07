İletişim Başkanlığı'ndan CHP'li grup başkanvekilinin iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığınca, "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların arandığı" iddialarının "tamamen yalan ve hayal ürünü" olduğu bildirildi.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı"nı ileri sürdüğü belirtilerek, iddianın "tamamen yalan ve hayal ürünü" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir. Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zül addetmekle birlikte hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."