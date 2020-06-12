İletişim Başkanlığı'ndan, basın mensuplarına, 'corona virüse karşı hijyen paketi'

İletişim Başkanlığı, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan coronavirüs salgını süresince görevlerini aralıksız sürdüren basın mensuplarına maske eldiven, ateş ölçer, kolonya, el dezenfektanı, antibakteriyel mendil gibi koruyucu ekipman ve hijyen malzemelerini içeren özel çantalar gönderdi.

Paketler, Türkiye'de görev yapan yabancı basın mensuplarına da iletildi. Paketlerde, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Coronavirüsle Etkin Mücadelesi' kitabı ile birlikte, İletişim Başkanı Altun'un medya mensuplarına hitaben kaleme aldığı mektup da yer aldı.