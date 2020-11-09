Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığ bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın Bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Beraat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
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İletişim Başkanlığı: Bakan Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi
AA | 09 Kasım 2020 Pazartesi - 22:03 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 22:40
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.
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