25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 -0.13 EURO 8,6980 0.00
USD 7,3700 -0.11 ALTIN 456,620 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, ’Kızıl Elma Marşı’ paylaşımı

DHA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:46 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 23:46

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan ’Kızıl Elma Marşı’nı’ paylaştı.


İletişim Başkanı Altun, Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan ’Kızıl Elma Marşı’nı’ Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi.

ETİKETLER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Malazgirt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.