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İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında

DHA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 21:24 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 21:24

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.


İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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