İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.
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- İletişim Başkanı Altun: Üniversitelerimiz, hizmet merkezlerimizdir
İletişim Başkanı Altun: Üniversitelerimiz, hizmet merkezlerimizdir
DHA | 17 Aralık 2020 Perşembe - 12:00 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 12:00