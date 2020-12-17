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İletişim Başkanı Altun: Üniversitelerimiz, hizmet merkezlerimizdir

DHA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 12:00 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 12:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir" dedi.


İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.
 

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Fahrettin Altun Üniversite açıklama
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