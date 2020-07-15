İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptğı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde daha önce medyaya yansımamış görüntüleri aktardı. Altun, ''Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.
Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2020
Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor.
Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına! pic.twitter.com/umPDdYAxeR