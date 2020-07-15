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İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:58 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 1:58

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptğı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde daha önce medyaya yansımamış görüntüleri aktardı. Altun, ''Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.

 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya
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