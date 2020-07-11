İletişim Başkanı Altun paylaştı: 15 Temmuz Mehteri...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu. Altun, "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan İletişim Başkanı Altun'un mesajı ise şöyle:

“O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti”

Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...

'15 Temmuz Mehteri'nin sözleri ise şöyle:

Karanlık bir geceydi hedef son kaleydi

Memleket meydanları ihanetle çevrildi

Sinesi iman dolu canlar ona neferdi

15 Temmuz gecesi destan yazan milletti

Kahramanlar ölümüne namlulara direndi

Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi

Serden geçti yine de vatanını vermedi

Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti