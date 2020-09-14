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İletişim Başkanı Altun, Kızılay'a yapılan saldırıyı lanetledi

14 Eylül 2020 Pazartesi - 18:27 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 18:27

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay’ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay’ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
 
Hakkâri’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.

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Fahrettin Altun İletişim Suriye
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