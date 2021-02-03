İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan 'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ile medya alanında iş birliği ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı. Altun, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkileri bütün alanlarda daha da ileri taşımak istediklerini belirtti.