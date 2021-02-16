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İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 16:33 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 16:33

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.


İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman ordumuz Gara’yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır" dedi. Fahrettin Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri görüldü.
 

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Fahrettin Altun Gara TSK CİMER
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