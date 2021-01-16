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İletişim Başkanı Altun: Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır

16 Ocak 2021 Cumartesi - 0:00 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 0:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti


Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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