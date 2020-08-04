İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Altun, "Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır" dedi.
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İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla milletimizin yanında
DHA | 04 Ağustos 2020 Salı - 14:38 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 14:38
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.
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