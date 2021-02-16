İletişim Başkanı Altun'dan Wilders'in skandal sözlerine sert tepki

Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda 'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter 'dan açıklamada bulundu.

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti: