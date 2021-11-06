Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.
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- İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım
06 Kasım 2021 Cumartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 22:24