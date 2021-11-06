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İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım

06 Kasım 2021 Cumartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 22:24

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım  videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi,  milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı  bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir  belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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