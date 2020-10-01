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İletişim Başkanı Altun'dan 'Sosyal Medya Yasası' paylaşımı

01 Ekim 2020 Perşembe - 20:04 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 20:20

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sosyal Medya Yasası' ile ilgili "Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek" dedi.


Fahrettin Altun, Twitter hesabından bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Sosyal Medya Yasası
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