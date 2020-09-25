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İletişim Başkanı Altun'dan skandal sözlere tepki

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 17:53

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz." dedi.


Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Pelosi'nin ifadelerine  yönelik açıklamalarda bulundu.
 
Pelosi'ye "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar  barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize  yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD  Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde,  Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını  görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini ve  Türk demokrasisinin gücünün bu tarihten geldiğini belirten Altun, "Pelosi'nin  açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl  yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim  için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese  hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın Amerikan  çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğuna işaret eden Altun,  paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Amerikan siyasetinde ortaya çıkan Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara  malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan  Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.
 
ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi  önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine  girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin  yararınadır.
 
Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü gerçeklerden kopuk,  laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla  bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin  sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD
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