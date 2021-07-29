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İletişim Başkanı Altun'dan, orman yangınlarına ilişkin paylaşım

29 Temmuz 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 18:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli servet olan ormanlardaki yangınların kontrol altına alınması ve etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin farklı  bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, herkesin ciğerini yaktığını  belirterek, yangınlar sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,  yaralananlara acil şifalar diledi.
 
Fahrettin Altun, "Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları  kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için  Cumhurbaşkanımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm  kurumlarımız, sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir."  bilgisini paylaştı.
 
Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar  başlatıldığını kaydeden Altun, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza  karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız, yangınlarla  mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini  kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun İletişim Başkanı
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