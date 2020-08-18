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İletişim Başkanı Altun'dan "milli iradeye saygı" çağrısı

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 23:24 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 23:24

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına karşı muhalefetin tavrıyla ilgili "Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadesini kullandı.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altun, "Biden'ın  'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet  halen net bir  cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye  soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk.  Siz neden sustunuz?" değerlendirmesinde bulundu.
 
Fahrettin Altun, bir diğer paylaşımında, "Muhalefetin Biden'ın  ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri  buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey,  'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye  saygılı olunmasıdır." ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD
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