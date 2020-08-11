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İletişim Başkanı Altun’dan ‘MaviVatan’ açıklaması

11 Ağustos 2020 Salı - 0:18 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 0:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz” dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından ‘MaviVatan’ paylaşımında bulunarak, “100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir” İfadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun MaviVatan
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