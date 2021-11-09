Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.
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- İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama
AA | 09 Kasım 2021 Salı - 19:03 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 19:03