İletişim Başkanı Altun'dan KKTC mesajı: Tek çözüm iki devletli çözümdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs’ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.