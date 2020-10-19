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İletişim Başkanı Altun'dan KKTC mesajı

DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 16:20

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ile ilgili "Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun" dedi.


Fahrettin Altun, Twitter hesabından KKTC'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu.
 
Açıklamasında seçim sonuçları ile ilgili ortaya atılan iddialara dikkat çeken Altun, "Olağan şüpheliler; KKTC’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" dedi.
 
Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman desteklediğine işaret eden Altun, "Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun! Gelin, Kıbrıs’ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun KKTC
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