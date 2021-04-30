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İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 18:46 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 18:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.


Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli  düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.
 
Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet  anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin,  işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız  düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı  olsun." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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