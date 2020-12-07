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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

DHA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 20:20 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 20:21

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
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