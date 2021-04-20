21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.365 -0.87 EURO 9,7700 0.01
USD 8,1000 -0.09 ALTIN 463,670 0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan Kaftancıoğlu’na 'Aylan' tepkisi

20 Nisan 2021 Salı - 22:20 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 22:20

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.


İletişim Başkanı Farhrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" 

 

ETİKETLER

Fahrettin Altun Aylan Canan Kaftancıoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.