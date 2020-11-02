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İletişim Başkanı Altun'dan 'Elif' paylaşımı

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 12:56 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 12:56

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldıktan sonraki görüntüsünü paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.
 
 
 

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Elif Fahrettin Altun İzmir
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