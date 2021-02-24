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İletişim Başkanı Altun'dan çok sert tepki: Yeter artık!

24 Şubat 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 17:10

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' dedi.
 
 
 
 
 
 

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Fahrettin Altun İletişim Başkanı açıklama
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