İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- İletişim Başkanı Altun'dan çok sert tepki: Yeter artık!
İletişim Başkanı Altun'dan çok sert tepki: Yeter artık!
24 Şubat 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 17:10
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
- Gümüşhane Üniversitesi bahar döneminde karma eğitim kararı aldı
- TBMM Başkanı Şentop duyurmuştu! Fezlekenin ayrıntıları belli oldu
- Taksici telefonda "makyaj yap" deyince rezalet ortaya çıktı
- Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…
- Bakan Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması
- Trafikte şok eden anlar! Önce çarptı sonra dövdü