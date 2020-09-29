İletişim Başkanı Altun'dan BMGK öncesi flaş açıklama

Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözümona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir.

Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz. Azerbaycan’ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlemekteyiz.