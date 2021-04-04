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İletişim Başkanı Altun'dan bildiriye destek verenlere sert tepki

04 Nisan 2021 Pazar - 22:18 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 22:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 104 emekli amiralin ortak imzası bulunan bildiriye destek veren bazı muhaliflere sert tepki gösterdi. Altun, "Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;
 
Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!
 
Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar.
 
Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanı Twitter
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