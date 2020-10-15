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İletişim Başkanı Altun'dan 'Azerbaycan'a destek' açıklaması!

15 Ekim 2020 Perşembe - 10:57 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 11:20

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Azerbaycan’ı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki yasadışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz."


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile görüştü.
 
Fahrettin Altun, Twitter hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Altun, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve Hikmet Hacıyev’in doğum gününü de kutladığını ifade etti. Altun, "Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasadışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
 
Hikmet Hacıyev ise görüşmeye ilişkin Twitter hesabından verdiği mesajda, "Dostum Fahrettin Altun’la ülkelerimize karşı yürütülen kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için ortak adımları ve iş birliğini gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak" ifadelerini kullandı.
 

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İletişim Başkanı Altun Azerbaycan destek
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