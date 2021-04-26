26 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.59 EURO 10,0860 -0.53
USD 8,3300 -0.46 ALTIN 476,070 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili sert açıklama

26 Nisan 2021 Pazartesi - 10:42 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 11:35

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, "Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar  türlü tehditlere başvuranlar başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle.  Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle  sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine  böylesine bir girişimdir. Uluslararası boyutları olan, PKK ve DEAŞ gibi terör  örgütlerinin çıkarına hizmet eden bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına  çıkıyor. Yani bugün katiller için hesap vaktidir. Bizim hamdolsun adalete olan  inancımız tamdır." dedi. 
 
Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ermeni terör  örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Sirkeci Garı'ndaki  "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi.
 
Burada konuşan Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi'nin 24 Nisan'da Los  Angeles'ta, eş zamanlı olarak Sirkeci Garı'nda açıldığını hatırlattı.
 
Sergiyle şehit diplomatları anarken, onlara yönelik saldırıları güçlü  bir anlatım ve sunumla dünyanın dikkatine getirmenin amaçlandığını dile getiren  Altun, "Ermeni terör örgütleri tarafından 16 ülkede gerçekleştirilen insanlık  tarihinin en kanlı sistematik cinayetler serisini tüm dünyaya doğru bir şekilde  anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu girişimimizin şehitlerimizin aileleri için,  yurt dışında birçok tehdide maruz kalmasına rağmen aşkla görev yapan  temsilcilerimiz için ve ülkesine gönülden bağlı vatandaşlarımız için cesaret ve  umut verici bir dayanışma hamlesi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.
 
Altun, ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği  Türk diplomatların anıldığı serginin bir ayağının Los Angeles'ta düzenlenmesinin  ayrı bir anlamı bulunduğunu, Los Angeles'ın, Ermeni teröristlerin Türk  diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitleri olan Başkonsolos Mehmet Baydar  ile Konsolos Bahadır Demir'in görev yeri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "1973 yılındaki bu ilk elim saldırıdan sonra, neredeyse tamamı Batı  ülkelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 31'i diplomatlarımız ve onların aile  üyeleri ile konsolosluk çalışanlarımız olmak üzere 58 vatandaşımız şehit oldu.  Şehit edilen bütün diplomatlarımızı, aile üyelerini ve vatandaşlarımızı rahmetle,  minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Onların, tüm tehditlere ve saldırılara rağmen  görevlerinin başından ayrılmayarak ortaya koydukları cesareti, içlerindeki vatan  ve bayrak sevgisini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."
 
Ermeni terör örgütlerinin suikast, silahlı saldırı ve bombalamalarında  sadece Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmediğini, aralarında Azerbaycan Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının olduğu onlarca sivilin de can verdiğini  kaydeden Altun, "Diplomatlarımıza yönelik saldırılar şunu çok açık bir şekilde  göstermiştir; Batı ülkeleri korumakla yükümlü oldukları Türk diplomatları  koruyamamıştır. Katillerin çoğu yakalanamadı. Cinayetler faili meçhul kaldı.  Yakalanan teröristler ise gereken cezaları almadı." dedi.
 
"Tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır"
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dünden  bugüne ASALA'dan PKK'ya, DEAŞ'tan FETÖ'ye terörün bütün unsurlarına, veçhelerine  maruz kaldığını ama asla diz çökmediğini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden  yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak  Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı  sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8  Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir. Uluslararası boyutları olan, PKK  ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin çıkarına hizmet eden bu cinayetlerin failleri  bugün hakim karşısına çıkıyor. Yani bugün katiller için hesap vaktidir. Bizim  hamdolsun adalete olan inancımız tamdır. Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası  içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim  ayaktadır. Terör örgütleriyle, küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle  mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu vesileyle Yasin Börü'yü ve bugüne  kadar terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve  vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyoruz. Terör örgütlerine ve onların  destekçilerine küçük siyasi hesaplar uğruna sessiz kalanlar, demokrasi ve insan  hakları değerlerine de ihanet ettiklerini bilmeliler."
 
"Ülkemize soykırım yalanıyla saldıranlara inat, birbirimize daha  sıkı sarılacağız"
 
Ermeni terör örgütlerinin Türk vatandaşlarına yönelik cinayet ve  katliamları karşısında sessiz kalanların, bugün Türkiye'yi sözde "Ermeni  soykırımı" yalanı üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışmalarının en hafif tabirle  iki yüzlülük, kötülük olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti: "Bu mesnetsiz yalan, iftira, her yıl 24 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da  Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde  alevlendirilmeye çalışıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını tarihi,  bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun biçimde 'soykırım' olarak tanımlayan  açıklamasını da talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz.  ABD içindeki siyasi hesaplardan kaynaklandığı bilinen bu gayrimeşru tanımlamanın,  uluslararası hukuk açısından da bir karşılığı bulunmadığını vurgulamak istiyorum.  Tarihin siyasallaştırılmasından ve çarpıtılmasından başka bir anlama gelmeyen bu  adımın Türkiye ve ABD ilişkileri açısından ciddi bir zarar oluşturacağı da  ortadadır. Türkiye farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı  zengin bir tarihe sahiptir, biz bu tarihle övünüyoruz. Sözde 'soykırım' iddiaları  gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek  ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar  da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecek, aksine bağlarımızı daha da  pekiştirecektir. Türk milleti, tüm etnik, dini ve kültürel unsurlarıyla bir  bütündür, birdir, güçlüdür. Bizim tarihimizde kölelik, ırkçılık, ayrımcılık,  soykırım yoktur, olmamıştır. Bizim emperyalistlerin masasına meze yapılacak bir  tek vatandaşımız dahi yoktur. Ülkemize soykırım yalanıyla saldıranlara inat,  birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bir avuç lobicinin dolaşıma soktuğu iftiraları  'tarih' zannedenler, böylece Türk milletinden intikam almaya çalışanlar kendi  kazdıkları kuyuya düşecektir. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur."
 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca  Ermenistan'ı ve diğer devletleri arşivlerini açmaya çağırdığını, tarihçilerden  oluşan bir ortak komisyon kurmayı teklif ettiğini hatırlatarak, "Ancak,  yalanlarının ortaya çıkmasından korkanlar bu teklifleri her defasında cevapsız  bıraktılar. Batılı ülkelerde rahat rahat yaşayan Ermeni diasporası, Ermenistan'da  yaşayanlara en büyük zulmü yaparken, anlattıkları masallarla da genç nesilleri  zehirlemeye devam ediyor." diye konuştu.
 
Türkiye'nin, Ermenistan dahil hiçbir ülkeye karşı kin ve düşmanlık  beslemediğini vurgulayan Altun, "Azerbaycan topraklarının işgalden  kurtarılmasıyla birlikte ise Kafkasya'da barış ve istikrar için büyük bir adım  atıldığını vurgulamak istiyoruz. Ermenistan halkının diasporadan kurtarılması,  barış için ön şarttır." dedi.
 
"Yurt dışında daha fazla kendimizi anlatmaya, tarihsel belgelerle,  verilerle, olaylarla, kanıtlarla, hakikatle konuşmaya devam edeceğiz"
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birinci Dünya  Savaşı koşullarında Türk ve Ermeni, bütün Osmanlı vatandaşlarının büyük zorluklar  ve acılar yaşadığının çok açık bir gerçek olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ancak yaşanan acıları adil bir hafıza ile hatırlamalı, insanlığa  örnek olan birlikte yaşama kültürümüzü öne çıkarmak için gayret göstermeliyiz. Bu  vesileyle ortak geçmişimizi, husumet için değil barış ve dostluk için bir fırsat  zemini olarak kullanma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Nitekim, Sayın  Cumhurbaşkanımız, 24 Nisan dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sayın  Maşalyan'a gönderdiği mesajda, bir kez daha Birinci Dünya Savaşı'nın zor  koşullarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ettiğini  belirterek, torunlarına taziyelerini sundu. Tarihçilerin yapması gereken  tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak, ülkemize yönelik müdahale  aracı haline getirilmesine karşı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Ermenistan'la iyi  komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye hazır  olduğumuzu ifade etti."
 
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın 2 gün önce, 24 Nisan'da  yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının gelecekte bir  yakınlaşmaya zemin hazırlayabilen olumlu adımlar olduğunu belirtip, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Kafkasya barış havzası projesinin 100 yılın barışını getirebileceğini  ifade ettiğini aktaran Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Patrik Maşalyan'ın bu açıklamasında geçmişte yaşanan acıların  bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edilmesinin yarattığı  gerginliklerin iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmediğine dikkat çekmesi de  ayrıca önemlidir. Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu da 24  Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarihteki bazı elim hadiselerin gündelik  siyaset tarafından araçsallaştırılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, dış  dünyadan yapılan siyasi müdahalelerin iyi niyetten uzak olduğunu söyledi. Biz de  tarihi gerçeklerin siyasi ve ideolojik hesaplar uğruna araçsallaştırılıp tahrif  edilmesine karşı çıkarken, tüm dünyaya hakikatin anlatılması için var gücümüzle  çalışıyoruz. İşte bu düşünceyle, Şehit Diplomatlar Sergimizde Türkiye'nin 1915  olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı  çalışmaları da anlatıyoruz."
 
Altun, serginin hem Los Angeles'taki hem de Sirkeci Garı'ndaki  açılışının gördüğü ilgiden memnuniyetini ifade ederken, sözlerini şöyle  tamamladı: "Los Angeles'ta dost ve kardeş ülkelerin diplomat ve misyon  temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen sergimizi gezen misafirlerimiz, Türkiye  ile güçlü bir dayanışma ortaya koydu. Sergimize olan teveccühü gördükçe, bu  önemli sunumu tüm dünyaya ulaştırmanın, ülkemize karşı yürütülen kara  propagandaya karşı birlik içinde daha güçlü mücadele etmenin önemini bir kez daha  idrak ettik. Yurt dışında daha fazla kendimizi anlatmaya, bunu yaparken de  tarihsel belgelerle, verilerle, olaylarla, olgularla, kanıtlarla, hakikatle  konuşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak  düzenlediğimiz Şehit Diplomatlar Sergimizi, iş dünyamızın, üniversitelerimizin ve  sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle tüm dünyayı dolaştıracağımızın  bilgisini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün  kurumlarımızla milletimizin sesini dünyaya duyurmaya, ülkemizin haklı  mücadelesini anlatmaya devam edeceğiz."
 
  
 

ETİKETLER

fahrettin altun iletişim başkanı 6-8 ekim olayları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.