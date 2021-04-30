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İletişim Başkanı Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele

30 Nisan 2021 Cuma - 1:28 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 1:28

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüs
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