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İletişim Başkanı Altun, Bolton'ın ifadelerini değerlendirdi: Kabul edilemez

AA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 1:54

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.


Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski Beyaz Saray Ulusal  Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabındaki ifadelere ilişkin açıklamalarda  bulundu.
 
Kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald  Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış bir biçimde  yansıtıldığının anlaşıldığını ifade eden Altun, "Bu tezviratın, iç siyasi  hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın  Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu  tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu. 
 
Erdoğan ve Trump'ın, derin farklılıklara ve Washington'da Türkiye'yi  hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve  istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermekte olduklarına işaret  eden Altun, şöyle devam etti: 
 
"Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye'nin önceliklerini açıkça  dile getirmekte; çıkarlarımızı en güçlü biçimde savunmaktadır. FETÖ  militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya  açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır.? ?Türkiye ve ABD arasındaki bu  meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden  önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum  tarafımızca doğal karşılanmıştır."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde  birçok ABD başkanıyla çalıştığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:
 
"Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık  ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir.? Eski üst  düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında  süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için  kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz.
 
Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da  güçleneceğine şüphemiz yoktur. Ülkelerimizin ciddi müşterek çıkarları ve  değerleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst  diyaloğunu sürdürecektir."
 
  
 

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Fahrettin Altun İletişim Başkanı bolton
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