İletişim Başkanı Altun: Bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık

Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye’de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor.

Birileri görmezlikten gelse de bebek katili “PKK’nın Katliamlarını” UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! pic.twitter.com/eRu9MtAGJP