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İletişim Başkanı Altun: Azerbaycan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

27 Eylül 2020 Pazar - 19:51 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 19:51

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
 
Bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Türkiye, 80 milyon tek yürek olarak her daim Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Can Azerbaycan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

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Fahrettin Altun İletişim Azerbaycan
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