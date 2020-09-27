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İletişim Başkanı Altun: Azerbaycan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İletişim Başkanı Altun: Azerbaycan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
27 Eylül 2020 Pazar - 19:51
| Son Güncelleme : 27 09 2020 - 19:51
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
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İletişim Başkanı
Fahrettin
Altun yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Türkiye, 80 milyon tek yürek olarak her daim
Azerbaycan
lı kardeşlerinin yanındadır. Can Azerbaycan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.
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