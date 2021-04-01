İletişim Başkanı Altun, ABD'nin İnsan Hakları Raporu'nu değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporunun, Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini belirterek, "Türkiye, insan haklarını bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları ve onurunun, Türkiye'nin üzerine titrediği ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği evrensel değerler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, dünyadaki tüm adaletsizlikleri korkusuzca dile getirdiğini ve dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdığını anımsatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, son yıllarda bölgemizde ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten tek lider olmuştur. Sivillere yönelik işlenen korkunç suçlara karşı dünyayı seferber etmeyi, kendisine görev edinmiştir. Buna rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporu, ülkemize yönelik haksız eleştiriler içermektedir. Türkiye, insan haklarını, bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir. Bu konudaki değerlendirmelerin gerçeklere dayalı yapılması zaruridir."

Altun, Türkiye'nin, insan hakları konusundaki en büyük ilerlemeyi AK Parti hükümetleri yönetiminde kaydettiğini aktardı.

"Esasen biz 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdik. Kanun ve yönetmeliklerimizi ihtiyaç hasıl oldukça yenileme yaklaşımının en son örneği de Adalet Reformu ile İnsan Hakları Eylem Planı'dır." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti: