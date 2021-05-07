Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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- İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
AA | 07 Mayıs 2021 Cuma - 0:41 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 0:41