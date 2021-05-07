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İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 0:41 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 0:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.


Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo  yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak,  "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle  çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm  radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Altun Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun
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