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İlçeyi yasa boğan ölüm! O sanatçı hayatını kaybetti

Selçuk BAŞAR/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA) |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:27 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 21:27

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü, kemençe sanatçısı Mustafa Özdemir (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçenin Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. Kemençe sanatçısı Mustafa Özdemir kullandığı 61 AU 760 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Trabzon Şalpazarı kemençe sanatçısı
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