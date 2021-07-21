İlçe nüfusu 10 kat arttı, belediye başkanı izinleri kaldırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. İlçenin nüfusu 10 kat artarak 6 binden 60 bine yükseldi. Amasra Belediye Başkanı Çakır, otellerin bir hafta öncesinden dolduğunu söyledi. "Belediye olarak bütün izinleri kaldırdık" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Amasra 'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik polisleri araçları, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı. Denize giren vatandaşlar 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı.

Plajda yer bulamayan bazı tatilciler de kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

İlçe nufusu 10 kat arttı