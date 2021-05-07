İlçe başkanından kız çocuğuna istismar iddiası

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarına ilişkin, "İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz: "İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştı." ifadelerini kullandı.

Konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini, adaletin tecelli edeceğine kuşku bulunmadığını ifade eden Kiraz, şunları kaydetti: "Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır."

"CHP'li yöneticiler yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz haberleri ile kahrolduklarını" belirtti.

Olayla ilgili ne Ağbaba'dan ne CHP Genel Başkanından bir tepki ya da cümle duyduklarını bildiren Koca, şöyle devam etti: Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir."