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İlçe başkanından kız çocuğuna istismar iddiası

DHA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 11:38

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarına ilişkin, "İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.


Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu  iddia edildi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz: "İddialar üzerine  olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri  askıya alınmıştı." ifadelerini kullandı.

Konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini,  adaletin tecelli edeceğine kuşku bulunmadığını ifade eden Kiraz, şunları  kaydetti: "Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak  kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce  de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır. İddialar  üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve  edinimleri askıya alınmıştır."

"CHP'li yöneticiler yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yaptığı yazılı açıklamada,  "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı  ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz  haberleri ile kahrolduklarını" belirtti.
 
Olayla ilgili ne Ağbaba'dan ne CHP Genel Başkanından bir tepki ya da  cümle duyduklarını bildiren Koca, şöyle devam etti: Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde  defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen,  ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte  yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti  temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen  CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış  gibi bir duruş sergilemişlerdir."
 
Koca, açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz  açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış  olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz  kalabilirler. Fakat biz Malatya'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine  sessiz, tepkisiz, duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kar kalmasına  izin vermeyiz. Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve  Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum, bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın  kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve  takipçisi olacağız. Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca  iftiralar, yalanlar savuran CHP’li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden  CHP'li İlçe Başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek  ramazan ayında, Kadir Gecesi'ni aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile  Malatya'mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. AK Parti olarak  suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı  hemşehrilerimizin şüphesi olmasın."

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