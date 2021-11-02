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İlber Ortaylı'dan senato açıklaması!

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 14:48 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 14:50

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de "senato" oluşturulması gerektiğini belirterek, "Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir." dedi.


Anayasa Mahkemesi Söyleşileri'nin ilk programı, tarihçi Prof. Dr.  Ortaylı'nın katılımıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonunda "İlk  Anayasalar ve Eşraf" temasıyla yapıldı. Programı AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yanı  sıra AYM üyeleri ile Yüksek Mahkemenin personeli takip etti.
 
Burada konuşan Ortaylı, AYM'nin bir gereklilik olduğunu söyledi.  Farklı ülkelerdeki anayasa mahkemelerinden örnekler veren Ortaylı, "AYM,  gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur. Sırf çağdaş Avrupa'da İkinci Cihan  Harbi sonrası bir icat değildir. Bilhassa Türkiye'nin şartlarında, mahkemelerin  yükünü hafifleten, bazı davaları da gören bir yerdir." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası senato oluşturulduğunu ve bir süre  görev aldığını anımsatan Ortaylı, bir danışma meclisi olan senatonun veto  hakkının bulunmaması gerektiğini ifade etti.
 
Senatonun seçkin kişilerden oluşturulmuş bir şura olması gerektiğine  işaret eden Ortaylı, "(Senato üyelerinin) Statüleri milletvekili statüsünde  olmayacak. Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek  mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden  oluşan bir şura olması gerekir." dedi.
 
Türkiye Senatosu'nun oluşması gerektiğini savunan Ortaylı, "Böyle bir  şura lazımdır." diye konuştu. Ortaylı, "İnşallah böyle bir şurayı, böyle bir meclisi yeni  anayasalar, yeni düzen yeniden diriltir diye düşünüyorum. Tabii rey, takdir  sizlerindir." ifadesini kullandı.

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