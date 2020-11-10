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İlayda'yı çıldırtan olay!

10 Kasım 2020 Salı - 14:53 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 14:53

Gelinim Mutfakta 572. bölümde İlayda, kuliste kendisine karşı ittifak planları yapan Aysun ve Gizem'e çok sert tepki verdi.


İlayda, yarışma öncesi kuliste Gizem ve Aysun'un konuştuğunu gördü. Kendisi hakkında konuştuklarını anlayınca onları kameraya kaydetti. Gizem ve Aysun gizlice, İlayda'yı göndermenin planlarını yapıyorlardı. İlayda bu duruma çok sinirlendi ve yarışma esnasında bu çektiği videoyu onlara izletti. Ardından ikiliye çok sert tepki gösterdi. Gelinler arasında tartışma giderek büyüdü ve stüdyoda sesler yükselmeye başladı. Onur Beyin tartışmayı sakinleştirme çabası ise, etkili olamadı.
 
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