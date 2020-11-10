İlayda'yı çıldırtan olay!

İlayda, yarışma öncesi kuliste Gizem ve Aysun'un konuştuğunu gördü. Kendisi hakkında konuştuklarını anlayınca onları kameraya kaydetti. Gizem ve Aysun gizlice, İlayda'yı göndermenin planlarını yapıyorlardı. İlayda bu duruma çok sinirlendi ve yarışma esnasında bu çektiği videoyu onlara izletti. Ardından ikiliye çok sert tepki gösterdi. Gelinler arasında tartışma giderek büyüdü ve stüdyoda sesler yükselmeye başladı. Onur Beyin tartışmayı sakinleştirme çabası ise, etkili olamadı.
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