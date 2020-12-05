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İlayda Çevik kimdir? Sen Çal Kapımı Balca kimdir, kaç yaşında?

05 Aralık 2020 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 15:37

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in baş rolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Sen Anlat Karadeniz’de Berrak karakterine hayat veren İlayda Çevik diziye Balca karakterine hayat verecek. İlayda Çevik kimdir? Sen Çal Kapımı dizisinin Balca karakteri İlayda Çevik…


FOX erkanlarında Altan Dönmez'in yönettiği MF Yapım imzalı dizinin kadrosuna İlayda Çevik dahil oldu.  Çevik diziye Balca karakteriyle katıldı. İlayda Çevik kimdir? Sen Çal Kapımı Balca kimdir, kaç yaşında?

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?
İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

İLAYDA ÇEVİK'İN KARİYERİ

2020 – Gel Dese Aşk (Bahar) (TV Dizisi)
2018 – Sen Anlat Karadeniz (Berrak) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Yıldız) (TV Dizisi)
2015 – Bir Cenaze (Kısa Film)
2015 – Kızım İçin (Ayça) (Sinema Filmi)
2013 – Karagül (Maya) (TV Dizisi)

 

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