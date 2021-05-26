İlayda Alişan isyan etti: Haberler beni yıpratıyor

'Masumiyet' dizisinde Ela karakteriyle beğeni toplayan oyuncu İlayda Alişan, hakkında çıkan aşk dedikodularına isyan etti. Rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan genç oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.

Bu sezon Masumiyet adlı dizide boy gösteren ve partneri Serkay Tütüncü ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen İlayda Alişan'ia ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizinin final yapmasının ardından İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın birlikte tatile çıkması dikkat çekerken; Tütüncü ve Alişan’ın yeni bir aşk a yelken açtıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Alişan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, "Uzun zamandır hayatımda kimse yok, hakkında yazılıp söylenenlerin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını dile getirdi. Sözlerine devam eden oyuncu," Mesleğim dışında bir konu ile gündeme gelmek istemiyorum, sizden de aynı hassasiyeti görmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın adı geçtiğimiz aylarda da 'Şampiyon' dizisinde birlikte rol aldığı Halit Özgür Sarı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

ANNE ACISI YÜREK BURKTU

Öte yandan İlayda Alişan, geçtiğimiz haftalarda Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği röportajda, oyunculuk macerasının nasıl başladığını anlatırken, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna duygulandıran bir cevap vermişti.

Güzel oyuncu, "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük..."

"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle." ifadelerini kullanmıştı