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İlayda Alişan'ın anne acısı! Unutamadığı o an...
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkan Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı 'Masumiyet' dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran İlayda Alişan (25), 9 yaşındayken annesini kanserden kaybettiğini söyledi.
İlayda Alişan, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği röportajda, oyunculuk macerasının nasıl başladığını anlatırken, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna duygulandıran bir cevap verdi.